Гидрометцентр предупредил о жаре в Москве на следующей неделе

29 июня максимальная температура в Москве составит 25−27°С, в Подмосковье — 22−27°С. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах по области будет гроза. 30 июня будет 25−30°С. 1 июля ожидается 23−28°С, 2 июля температура сохранится на том же уровне, а в пятницу немного похолодает до 20−25°С. Практически каждый день прогнозируется кратковременный дождь. Госпожа Макарова добавила, что все эти показатели на два-три градуса превышают норму.