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55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей

Она отправила сумму на «безопасный счет».

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники обманули жительницу Сарова на 195 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

55-летний женщине позвонил лжесотрудник банка и убедил свою жертву в подозрительном входе в ее профиль на «Госуслугах». Для спасения средств он предложил перевести все накопления на «безопасный счет». Поверив аферисту, саровчанка выполнила все требования.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мошенник получил штраф за обман ветерана СВО в Нижнем Новгороде.