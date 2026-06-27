55-летняя жительница Сарова перевела мошенникам 195 тысяч рублей

55-летний женщине позвонил лжесотрудник банка и убедил свою жертву в подозрительном входе в ее профиль на «Госуслугах». Для спасения средств он предложил перевести все накопления на «безопасный счет». Поверив аферисту, саровчанка выполнила все требования.