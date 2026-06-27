Компресс при травмах может навредить — открытие учёных

Специалисты из Университета Макгилла опубликовали в журнале Anesthesiology данные, которые ставят под сомнение многолетнюю медицинскую традицию. Согласно их выводам, прикладывание холода к месту ушиба или растяжения действительно приносит облегчение в первый час, но в итоге может отсрочить полное выздоровление и продлить период дискомфорта.
На протяжении десятков лет холодные компрессы были обязательным пунктом первой помощи при повреждениях мягких тканей. Считалось, что снижение температуры уменьшает отёчность и купирует воспаление, а значит, ускоряет возвращение к нормальному состоянию. Однако новые экспериментальные данные заставляют взглянуть на эту практику иначе.
Исследователи из Центра боли имени Алана Эдвардса поставили опыты на мышах, смоделировав 2 типа поражений: химически спровоцированное воспаление и мышечные микротравмы после интенсивной физнагрузки. В обоих случаях холод оперативно снимал боль и заметно сокращал припухлость, подтверждая свою репутацию эффективного экстренного средства.
Но затем проявился неожиданный эффект. У животных, подвергнутых криотерапии, болевые ощущения не проходили дольше 30 дней, тогда как грызуны из контрольной группы, которых не охлаждали, восстанавливались примерно за 15 суток. Разница оказалась более чем двукратной.
Ведущий автор работы Лукас Лима объяснил это парадоксом: методы, дающие быструю передышку от боли, могут подавлять естественные биологические сигналы, без которых полноценная регенерация невозможна. В ходе экспериментов выяснилось, что решающую роль в заживлении играют нейтрофилы — иммунные клетки, первыми прибывающие в зону поражения и запускающие восстановительные процессы. Охлаждение, по-видимому, нарушает их функционирование.
Учёные провели дополнительный тест: когда они искусственно ввели нейтрофилы в охлаждённую конечность, продолжительная боль исчезла в стандартные сроки — задержки не возникло. Это подтвердило, что именно подавление активности этих клеток служит причиной замедленного восстановления после применения льда.
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