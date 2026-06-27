Компресс при травмах может навредить — открытие учёных

Специалисты из Университета Макгилла опубликовали в журнале Anesthesiology данные, которые ставят под сомнение многолетнюю медицинскую традицию. Согласно их выводам, прикладывание холода к месту ушиба или растяжения действительно приносит облегчение в первый час, но в итоге может отсрочить полное выздоровление и продлить период дискомфорта.