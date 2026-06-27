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Получавший заказы от Пентагона основатель ЧВК раскритиковал операцию в Иране: Трампа плохо проинформировали

Основатель ЧВК Blackwater Принс раскритиковал операцию США в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Constellis) Эрик Принс раскритиковал действия американских военных на Ближнем Востоке. По его мнению, президента США Дональда Трампа «плохо проконсультировали» по операции в Иране, а саму миссию он назвал «плохо спланированной». Об этом Принс заявил в интервью изданию Financial Times.

Он подтвердил, что лично обсуждал иранский кейс с главой Белого дома. По его словам, у Трампа «есть идея, которую он не будет озвучивать публично», однако она никак не связана с ранее подписанным соглашением из 14 пунктов.

Кроме того, основатель ВПК спрогнозировал тектонические сдвиги в оборонной политике региона. Он считает, что в долгосрочной перспективе страны Персидского залива начнут сокращать зависимость от американской армии. По его мнению, арабские государства станут «открываться» для других стран или ЧВК, то есть для всех, кто способен «работать со скоростью, необходимой для реального обеспечения обороны».

Принс — участник оборонного бизнеса и союзник Трампа. Он основал Blackwater, получившую контракты Пентагона и Центрального разведывательное управления (ЦРУ).

Накануне в Центральном командовании Вооруженных сил (ВС) США заявили о новых ударах по Ирану. Эскалация началась с заявления Вашингтона о якобы атаке иранских войск на судно в Ормузском проливе.

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