Получавший заказы от Пентагона основатель ЧВК раскритиковал операцию в Иране: Трампа плохо проинформировали

Кроме того, основатель ВПК спрогнозировал тектонические сдвиги в оборонной политике региона. Он считает, что в долгосрочной перспективе страны Персидского залива начнут сокращать зависимость от американской армии. По его мнению, арабские государства станут «открываться» для других стран или ЧВК, то есть для всех, кто способен «работать со скоростью, необходимой для реального обеспечения обороны».