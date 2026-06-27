Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Красноярске (видео)

В Октябрьском районе Красноярска сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.
По предварительным данным, авария произошла на улице Гусарова. 34-летний водитель Toyota Corolla на перекрёстке не предоставил преимущество в движении грузовику Shacman, за рулём которого находился 29-летний мужчина. В результате произошло столкновение.
Пассажир Toyota скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
В ГАИ призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения при проезде перекрёстков и не превышать установленный в городе скоростной режим.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.