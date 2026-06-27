Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец продал знакомому заложенный в МФО автомобиль

В Волгограде обросший долгами молодой мужчина провернул нехитрую схему, продав своему знакомому заложенный.

В Волгограде обросший долгами молодой мужчина провернул нехитрую схему, продав своему знакомому заложенный в микрофинансовой организации автомобиль.

Минивэн Toyota Alphard 35-летний волгоградец купил у своего товарища за 950 тысяч рублей. Радость от приобретения длилась до тех самых пор, пока он не узнал о «темной» истории машины и ее прежнего владельца.

— Выяснив, что иномарка заложена в микрофинансовой организации, житель Тракторозаводского района обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. — Бывший владелец автомобиля — 28-летний мужчина — объяснил, что действительно оформил займ под залог минивэна и, не сумев рассчитаться по счетам, решил выгадать деньги путем его продажи.

На волгоградца, разом лишившегося и автомобиля, и приятеля, возбудили уголовное дело за мошенничество. Подозреваемый отпущен домой под подписку о невыезде.

Фото из архива V102.ru.