Что принято делать 29 июня 2026 на Тихона Утешителя

Каково же было удивление пекаря, когда он заглянул в хранилище и обнаружил его полным свежего хлеба. Впоследствии Тихон стал епископом Амафунтским, боролся с язычеством, но отличался невероятным милосердием даже к иноверцам. Святитель умер в 425 году.