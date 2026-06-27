Что принято делать 29 июня 2026 на Тихона Утешителя

Православная церковь 29 июня чтит святителя Тихона Амафунтского. В народе праздник прозвали Тихон Утешитель или просто Тихон Тихий. День считается временем тишины. Даже само имя, которое в переводе с греческого означает «счастливый», наши предки связали со словами «тишина» и «покой».
По поверьям, природа замирает: птицы перестают петь, звери прячутся в норы, а солнце будто бы движется медленнее. О запретах и приметах 29 июня 2026 — в материале rostov.aif.ru.
Кто такой Тихон Тихий, которого православные вспоминают 29 июня 2026?
Тихон родился на Кипре. Его отец был простым пекарем. Однажды, отправив сына продавать хлеб, родитель не знал, что тот по доброте душевной раздаст весь товар беднякам. Разгневанный отец потребовал объяснений, но юноша лишь ответил цитатой из Писания: «Дающий Богу сторицей примет».
Каково же было удивление пекаря, когда он заглянул в хранилище и обнаружил его полным свежего хлеба. Впоследствии Тихон стал епископом Амафунтским, боролся с язычеством, но отличался невероятным милосердием даже к иноверцам. Святитель умер в 425 году.
О чём молятся Тихону Утешителю? Приметы на 29 июня 2026.
На Руси Тихону молились об исцелении от зубной боли и избавлении от навязчивых тревог. А ещё 29 июня устраивали «толоку» — угощали работников, плясали до поздней ночи. Существовал и мистический обряд: чтобы получить богатый урожай, обнажённые девушки ночью должны были обойти грядки.
Несмотря на «тихое» название, день считался крайне непростым с точки зрения суеверий. Главное табу — любая суета и новые начинания.
Не стоит открывать дело, затевать ремонт. Под строгим запретом — замешивание теста и выпечка. Считалось, что мука в этот день может «спугнуть» финансовое благополучие. Также нельзя свататься, назначать свидания или играть свадьбу — союз всё равно распадётся.
Не рекомендуется тяжело трудиться в саду или огороде — приметы сулят гибель урожая. Но и лениться, спать до обеда нельзя: святой не любит лодырей и может лишить покровительства.
Запрещено ссориться, мстить и разжигать костры вдали от дома.
Погода на Тихона Тихого 29 июня 2026.
Наши предки также внимательно следили за природой. Если Млечный Путь на небе виден чётко, а воробьи резвятся — жди тепла. А вот если кузнечики замолчали, скотина много спит, а вода в лужах пузырится от дождя — непогода только усилится.
По «поведению» растений тоже составляли прогнозы. Если папоротник с утра свернул листья — день будет жарким. А вот если одуванчик, гвоздика или полевой вьюнок закрыли свои бутоны, а камыш и остролист «плачут» — затянутся дожди.
Кстати, сны, приснившиеся в Тихонов день, по поверьям, начинают сбываться уже на следующие сутки.