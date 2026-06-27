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Хабиров поблагодарил участников и организаторов Детской Фольклориады в Уфе

В Уфе завершилась Детская Фольклориада с участием 1000 детей из 78 регионов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилась III Всероссийская детская Фольклориада. Три последних дня в столице республики выступали больше 1000 участников из 78 регионов страны. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, Минкультуры России и Государственный Российский дом народного творчества имени Поленова за поддержку, а также все службы, которые обеспечивали порядок и заботились о гостях.

— Спасибо юным артистам за то, что в очередной раз показали, какая у нас красивая, многонациональная, яркая культура и какая красивая у нас страна, — написал Хабиров в своём телеграм-канале.