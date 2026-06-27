В Волгограде стартовало празднование Дня молодёжи

Яркие события, приуроченные к празднованию Дня молодёжи, пройдут 27 июня в Волгограде.
В ЦПКиО с полудня будет работать тематическая фотозона — снимки смогут сделать все желающие. Звёзд кинохитов «Папины дочки», «Молодёжка», «Кухня» и «Воронины» посетителям предлагают поздравить открыткой.
Развлечение продолжится до 19:00, а час спустя стартует дискотека «18 мне уже» с Dj SW и баром «Руки вверх». Но сначала в парке поздравят выпускников событие начнётся в 16:00, вход свободный.
Концерт на сцене Комсомольского сада можно будет увидеть в 17:00, а с 19:00 на площадке амфитеатра пройдёт «Дискотека выпускников».
5 июля волгоградцев приглашают отметить праздник Ивана Купалы в вагоне электрички.