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В Волгограде стартовало празднование Дня молодёжи

Концерт на сцене Комсомольского сада можно будет увидеть в 17:00, а с 19:00 на площадке амфитеатра пройдёт «Дискотека выпускников».

Яркие события, приуроченные к празднованию Дня молодёжи, пройдут 27 июня в Волгограде.

В ЦПКиО с полудня будет работать тематическая фотозона — снимки смогут сделать все желающие. Звёзд кинохитов «Папины дочки», «Молодёжка», «Кухня» и «Воронины» посетителям предлагают поздравить открыткой.

Развлечение продолжится до 19:00, а час спустя стартует дискотека «18 мне уже» с Dj SW и баром «Руки вверх». Но сначала в парке поздравят выпускников событие начнётся в 16:00, вход свободный.

Концерт на сцене Комсомольского сада можно будет увидеть в 17:00, а с 19:00 на площадке амфитеатра пройдёт «Дискотека выпускников».

5 июля волгоградцев приглашают отметить праздник Ивана Купалы в вагоне электрички.