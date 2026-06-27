Московское «Динамо» интересуется защитником «Авангарда» Блажиевским

Защитник «Авангарда» Артём Блажиевский попал в список интересов московского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Лига инсайдеров».
Подробностей потенциальной сделки не приводится, однако сообщается, что 32-летний Блажиевский рассчитывает на зарплату около 50 млн рублей за сезон. В «Авангарде» в минувшем сезоне он заработал 45 миллионов, в «Тракторе», за который играл до переезда в Омск — 50 миллионов.
Отметим, что, по данным «АреныБреда», Блажиевский попросил выставить его на трансфер, несмотря на то, что должен отыграть за «ястребов» ещё год по контракту.
В минувшем сезоне Блажиевский провёл с учётом плей-офф 78 игр за «Авангард», в которых набрал 18 (5+13) очков по системе «гол+пас». Также он отыграл свой самый грубый сезон в карьере, заработав 59 минут штрафа.