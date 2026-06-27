Московское «Динамо» интересуется защитником «Авангарда» Блажиевским

Подробностей потенциальной сделки не приводится, однако сообщается, что 32-летний Блажиевский рассчитывает на зарплату около 50 млн рублей за сезон. В «Авангарде» в минувшем сезоне он заработал 45 миллионов, в «Тракторе», за который играл до переезда в Омск — 50 миллионов.