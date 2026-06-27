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Московское «Динамо» интересуется защитником «Авангарда» Блажиевским

У хоккеиста солидные финансовые ожидания.

Источник: Om1 Омск

Защитник «Авангарда» Артём Блажиевский попал в список интересов московского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Лига инсайдеров».

Подробностей потенциальной сделки не приводится, однако сообщается, что 32-летний Блажиевский рассчитывает на зарплату около 50 млн рублей за сезон. В «Авангарде» в минувшем сезоне он заработал 45 миллионов, в «Тракторе», за который играл до переезда в Омск — 50 миллионов.

Отметим, что, по данным «АреныБреда», Блажиевский попросил выставить его на трансфер, несмотря на то, что должен отыграть за «ястребов» ещё год по контракту.

В минувшем сезоне Блажиевский провёл с учётом плей-офф 78 игр за «Авангард», в которых набрал 18 (5+13) очков по системе «гол+пас». Также он отыграл свой самый грубый сезон в карьере, заработав 59 минут штрафа.

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