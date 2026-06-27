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Донские полицейские задержали тренера, присвоившего деньги участника СВО

В Мясниковском районе Ростовской области 31-летний мужчина присвоил более 1,7 млн рублей 19-летнего участника СВО.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в Мясниковском района донского региона при поддержке бойцов Росгвардии сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области задержали 31-летнего тренера по смешанным единоборствам, который подозревается в мошенничестве 19-летнего участника СВО.

Как установили полицейские, мужчина не только работал тренером, но и занимался предпринимательством. У него было кафе, в благоустройстве которого помогал его друг — 19-летний участник СВО, которому он предложил открыть свой бизнес, якобы приносящий ежемесячный доход в размере 200−300 тыс. рублей. Молодой человек, заинтересовавшись предложением, согласился и передал тренеру более 1,7 млн рублей.

Но злоумышленник не планировал выполнять свои обязательства и потратил полученные деньги на погашение своих кредитов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурант заключён под стражу.

Расследование продолжается.