Донские полицейские задержали тренера, присвоившего деньги участника СВО

Как установили полицейские, мужчина не только работал тренером, но и занимался предпринимательством. У него было кафе, в благоустройстве которого помогал его друг — 19-летний участник СВО, которому он предложил открыть свой бизнес, якобы приносящий ежемесячный доход в размере 200−300 тыс. рублей. Молодой человек, заинтересовавшись предложением, согласился и передал тренеру более 1,7 млн рублей.