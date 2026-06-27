На фасадах зданий Петербурга появились послания для выпускников школ

В Петербурге прошла масштабная арт-акция, приуроченная к окончанию учебного года. Культурная столица украсилась световыми инсталляциями, которые появились на фасадах зданий в ночь с 26 на 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.