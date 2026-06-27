В Беларуси стартует прием документов на целевое обучение в вузах

Для участия в конкурсе на целевые места абитуриенту необходимо заключить договор с организацией-заказчиком и предоставить в приемную комиссию вуза пакет документов:
- сам договор о целевой подготовке.
- медицинскую справку.
- рекомендацию с последнего места работы или от педагогического совета школы.
- характеристику.
- школьный аттестат.
- паспорт.
- документы о льготах (при их наличии).
Как ранее сообщали в Минобразования, вузы страны в этом году готовы принять 49,1 тысячи абитуриентов. Из них на бюджетной основе будет зачислено около 33,1 тысячи студентов. При этом предусмотрено примерно 6,3 тысячи целевых мест в 34 вузах.
Льготные категории.
Вне основного этапа вступительной кампании на льготных условиях смогут также поступить победители университетских олимпиад (дипломы I, II, III степени), проведенных вузами в учебном году. Они подают документы с 27 июня по 1 июля.
С 12 по 14 июля документы смогут подать абитуриенты, обучавшиеся в профильных классах (группах) профессиональной направленности учреждений общего среднего образования, а также в Национальном детском технопарке.
Основная вступительная кампания.
На общих основаниях прием документов на бюджетную и платную формы обучения пройдет с 12 по 17 июля. Зачисление на бесплатные места будет проводиться в несколько этапов:
по 22 июля — в Военную академию, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, на военные факультеты вузов;
по 29 июля — в Академию МВД и Могилевский институт МВД;
по 27 июля — в другие государственные вузы (кроме заочников сельскохозяйственного профиля).
Прием на платную форму обучения завершится 3 августа.