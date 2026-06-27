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В Беларуси стартует прием документов на целевое обучение в вузах

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Прием документов для обучения по целевому набору стартует в Беларуси в субботу, 27 июня, и продлится до 2 июля, следует из графика опубликованного Минобразования страны. Внутренние вступительные испытания для целевиков пройдут с 4 по 10 июля, а зачисление завершится не позднее 12 июля.

Источник: Sputnik.by

Для участия в конкурсе на целевые места абитуриенту необходимо заключить договор с организацией-заказчиком и предоставить в приемную комиссию вуза пакет документов:

  • сам договор о целевой подготовке.
  • медицинскую справку.
  • рекомендацию с последнего места работы или от педагогического совета школы.
  • характеристику.
  • школьный аттестат.
  • паспорт.
  • документы о льготах (при их наличии).

Как ранее сообщали в Минобразования, вузы страны в этом году готовы принять 49,1 тысячи абитуриентов. Из них на бюджетной основе будет зачислено около 33,1 тысячи студентов. При этом предусмотрено примерно 6,3 тысячи целевых мест в 34 вузах.

Льготные категории.

Вне основного этапа вступительной кампании на льготных условиях смогут также поступить победители университетских олимпиад (дипломы I, II, III степени), проведенных вузами в учебном году. Они подают документы с 27 июня по 1 июля.

С 12 по 14 июля документы смогут подать абитуриенты, обучавшиеся в профильных классах (группах) профессиональной направленности учреждений общего среднего образования, а также в Национальном детском технопарке.

Основная вступительная кампания.

На общих основаниях прием документов на бюджетную и платную формы обучения пройдет с 12 по 17 июля. Зачисление на бесплатные места будет проводиться в несколько этапов:

по 22 июля — в Военную академию, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС, на военные факультеты вузов;

по 29 июля — в Академию МВД и Могилевский институт МВД;

по 27 июля — в другие государственные вузы (кроме заочников сельскохозяйственного профиля).

Прием на платную форму обучения завершится 3 августа.

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