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Выпускной в УрФУ из-за форс-мажора впервые пройдет без мантий

В УрФУ не доставили мантии для выпускников.

Источник: ЕАН

В этом году выпускной в екатеринбургском УрФУ пройдет без мантий. Произошел форс-мажор: в университет не доставили все заказанные одеяния. Об этом сообщается в обращении к студентам в канале вуза в «Максе».

«Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда вуза прилагала все усилия к тому, чтобы такого не произошло, но обстоятельства сложились иначе. Тем не менее, в университете убеждены, что сам праздник ничего не должно испортить праздник.

«Пожалуйста, приходите на церемонию без мантии. Мы ждем вас и гордимся каждым нашим выпускником!» — говорится в сообщении.