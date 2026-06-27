Выпускной в УрФУ из-за форс-мажора впервые пройдет без мантий

В этом году выпускной в екатеринбургском УрФУ пройдет без мантий. Произошел форс-мажор: в университет не доставили все заказанные одеяния. Об этом сообщается в обращении к студентам в канале вуза в «Максе».
«Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что команда вуза прилагала все усилия к тому, чтобы такого не произошло, но обстоятельства сложились иначе. Тем не менее, в университете убеждены, что сам праздник ничего не должно испортить праздник.
«Пожалуйста, приходите на церемонию без мантии. Мы ждем вас и гордимся каждым нашим выпускником!» — говорится в сообщении.