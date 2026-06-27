В Волгограде после отмены плана «Ковер» задерживаются рейсы

В ночь на 27 июня 2026 года воздушное пространство над Волгоградом закрывали из-за ракетной опасности. Аэропорт Волгограда чуть больше часа не принимал и не отправлял рейсы — с 3.33 до 4.38 утра. Утром 27 июня в воздушной гавани наблюдаются небольшие задержки. Рейсы из Москвы и Антальи прилетели на 20−30 минут позже, самолет из Батуми задерживается на 2 часа.
Как сообщает онлайн-табло волгоградского аэропорта, вместо 10.20 прибытие рейса Батуми — Волгоград ожидается в 12.10. Остальные рейсы выполняются садятся и вылетают по расписанию.
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