Говорят, с берегов озера Кочарного выселили местных аграриев?

Однако вся береговая часть озера была распахана, здесь велись сельскохозяйственные работы. Как выяснилось в ходе проверки межрайонной природоохранной прокуратуры, экологически ценный участок оказался в собственности Солодчинского сельского поселения, причём речь шла не только о береговой полосе, но и самом озере — всего площадь такой собственности составила более 75 га.