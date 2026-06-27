Говорят, с берегов озера Кочарного выселили местных аграриев?

Место гнездования многих видов птиц, включая краснокнижных, оказалось распаханным.
Озеро Кочкарное, находящееся в Ольховском районе Волгоградской области, вернули в собственность государства.
Озеро, расположенное в Солодчинском сельском поселении, — важный экологический объект, относящийся к Волго-Медведицкому междуречью. Именно оно является местом гнездования многих видов птиц, включая краснокнижных.
Однако вся береговая часть озера была распахана, здесь велись сельскохозяйственные работы. Как выяснилось в ходе проверки межрайонной природоохранной прокуратуры, экологически ценный участок оказался в собственности Солодчинского сельского поселения, причём речь шла не только о береговой полосе, но и самом озере — всего площадь такой собственности составила более 75 га.
По иску прокуратуры суд вернул весь участок в собственность государства. В надзорном ведомстве заверили, что проконтролируют фактическое исполнение решения суда.