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Говорят, с берегов озера Кочарного выселили местных аграриев?

Место гнездования многих видов птиц, включая краснокнижных, оказалось распаханным.

Место гнездования многих видов птиц, включая краснокнижных, оказалось распаханным.

Озеро Кочкарное, находящееся в Ольховском районе Волгоградской области, вернули в собственность государства.

Озеро, расположенное в Солодчинском сельском поселении, — важный экологический объект, относящийся к Волго-Медведицкому междуречью. Именно оно является местом гнездования многих видов птиц, включая краснокнижных.

Однако вся береговая часть озера была распахана, здесь велись сельскохозяйственные работы. Как выяснилось в ходе проверки межрайонной природоохранной прокуратуры, экологически ценный участок оказался в собственности Солодчинского сельского поселения, причём речь шла не только о береговой полосе, но и самом озере — всего площадь такой собственности составила более 75 га.

По иску прокуратуры суд вернул весь участок в собственность государства. В надзорном ведомстве заверили, что проконтролируют фактическое исполнение решения суда.