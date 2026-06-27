324 тысячи молодых людей от 14 до 35 лет проживают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде насчитывается почти 324 тысячи жителей в возрасте от 14 до 35. Мэр Юрий Шалабаев обратился к молодежи и поздравил их с праздником.
Он поблагодарил молодых нижегородцев за их вклад в город. По словам Шалабаева, они делают областной центр современным, динамичным и по-настоящему живым.
Мэр напомнил, что для реализации молодежных идей открыты грантовые конкурсы, а также действуют именные стипендии.
«Для вас открыты двери молодёжных пространств и новых соседских центров. Мы ждём вас на многочисленных форумах, ярмарках и фестивалях, созданных специально для тех, кто не готов плыть по течению. А всё потому что вы — будущее Нижнего Новгорода», — написал Юрий Шалабаева.
Он пожелал молодежи никогда не терять внутренний огонь, ставить смелые эксперименты и легко достигать поставленных целей.
Ранее мы писали, что символика фестиваля «День молодежи» украсит телебашню Нижнего Новгорода.