324 тысячи молодых людей от 14 до 35 лет проживают в Нижнем Новгороде

«Для вас открыты двери молодёжных пространств и новых соседских центров. Мы ждём вас на многочисленных форумах, ярмарках и фестивалях, созданных специально для тех, кто не готов плыть по течению. А всё потому что вы — будущее Нижнего Новгорода», — написал Юрий Шалабаева.