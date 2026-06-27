За две недели нижегородцы сдали на переработку 175 кг устаревшей одежды

— Вместе с брендом «Родина» мы хотели не просто создать красивый лонгслив, а предложить жителям Нижнего Новгорода принять участие в осознанной и полезной инициативе, — рассказали представители канала. — Для нас это возможность объединить заботу об окружающей среде с любовью к городу, напомнить о красоте столицы закатов и показать, что вдохновение часто находится совсем рядом — в местах, которые мы видим каждый день.