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Юный спортсмен из Чусового набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике и 96 по математике

Егор Семагин неоднократно становился победителем Первенства Пермского края по сноуборду.

Источник: Комсомольская правда

Чусовской школьник Егор Семагин, неоднократный победитель и призер Первенства Пермского края по сноуборду, участник Кубков России, сдал ЕГЭ по профильной математике на 96 баллов, а по физике набрал 100 баллов.

— Несмотря на то, что большую часть спортивного сезона Егор провел на сборах и соревнованиях, это не помешало ему достичь такого высокого результата, — рассказали в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта «Огонек», где занимается Егор Семагин.

Всего 100 баллов по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагино, Нытвы и Чернушки.

Напомним, ранее мы рассказывали об юной актрисе Софье Мосиной, которая стала стобалльницей по литературе.