Юный спортсмен из Чусового набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике и 96 по математике

— Несмотря на то, что большую часть спортивного сезона Егор провел на сборах и соревнованиях, это не помешало ему достичь такого высокого результата, — рассказали в спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта «Огонек», где занимается Егор Семагин.