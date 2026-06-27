О чём молятся святым мученикам 30 июня 2026?

30 июня 2026 года православные христиане чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Однако в народном календаре эта дата известна не только духовным подвигом братьев, но и строгими приметами, связанными с летним солнцестоянием. Rostov.aif.ru вспоминает житие святых и рассказывает, почему в этот день категорически нельзя оставаться в одиночестве и пускать во двор чужую корову.
Кто такие святые мученики Мануил, Савел и Исмаил.
Святые братья родом из Персии. Их отец исповедовал язычество, а мать была христианкой. Пресвитер Евноик окрестил мальчиков и наставил в Слове Божием. Повзрослев, братья поступили на службу к царю Аламундару. Однажды их отправили послами к римскому императору Юлиану Отступнику.
Поначалу правитель принял их с почестями, но, узнав о христианской вере, потребовал участия в языческих обрядах во время праздника в местности Оргия Тригон. Братья отказались. Разгневанный Юлиан бросил их в темницу. На следующий день император начал их пытать, а вскоре мученикам отсекли головы.
Тела хотели сжечь, но земля разверзлась и скрыла мощи от осквернения. Лишь через два дня она вернула их людям. Сам император Юлиан вскоре погиб на войне, постигнутый Божиим судом.
Народные приметы 30 июня 2026.
Погода в этот день считалась главным предсказателем будущего:
• Вечернее зарево на небе — к урожайному году.
• Гроза и ливень — зима будет снежной и суровой.
• Красная луна — к сильному урагану.
• Много дождевых червей на поверхности — к скорому дождю.
• Кроты роют глубокие норы — к ненастью.
• Цветы закрылись до обеда — жди ливня.
Утро 30 июня традиционно посвящалось труду. Считалось, что прополка сорняков очищает не только грядки, но и душу от страстей. Поспевшие ягоды собирали с молитвой.
Днём и вечером люди отправлялись к тихим речкам и родникам. На берегах разводили костры, которые, по поверью, отгоняли злые силы. Прямо на огне в котелках варили яйца. Считалось: чем больше сваришь, тем щедрее будет Божий дар в хозяйстве, особенно в птицеводстве. Дома готовили омлеты и яичницы со свежими душистыми травами, собранными в утренней росе.
Что нельзя делать 30 июня 2026.
Из-за особой духовной чуткости дня в народе соблюдали строгие запреты. Главное правило — избегать одиночества, особенно к вечеру. Считалось, что в уединении человек становится лёгкой добычей для мрачных помыслов и искушений.
Что категорически нельзя делать 30 июня:
• Выходить за пределы двора после заката солнца.
• Сплетничать, клеветать и злословить (слово с хулой в этот день имело разрушительную силу).
• Давать в долг деньги и хлеб (вместе с ними уйдёт чужая нужда, а свой достаток ослабнет).
• Купаться в открытых водоёмах (люди опасались лукавых русалок).
• Пить алкоголь (одурманенный разум уязвим для нечистой силы).
• Стричь волосы (вместе с ними уйдёт частичка жизненной энергии).
Отдельное внимание уделяли странным животным. Если к забору подходила чужая корова, её ни в коем случае не пускали во двор. В народе говорили: «В шкуре гостьи — не корова, а бес». Чужую скотину прогоняли, осеняя себя крестным знамением.
День памяти святых Мануила, Савела и Исмаила — это напоминание о верности истине даже перед лицом смерти.