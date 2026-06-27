Более 1600 учащихся Тюменской области стали участниками профтуров

Участниками экскурсий на предприятия с начала года стали свыше 1600 школьников и студентов Тюменской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном центре занятости населения.
Всего было организовано 77 познавательных экскурсий на ведущие предприятия региона. Ребята посетили предприятия агропромышленного сектора, учреждения здравоохранения и силовые ведомства, крупные производственные площадки и небольшие предприятия сферы услуг. В ходе профтуров подростки не только вживую знакомились с организацией рабочего процесса, но и узнавали об условиях труда, карьерных перспективах и о том, какие зарплаты их могут ждать в будущем.
«Экскурсия на реальное предприятие — это лучший мотиватор. Когда школьники видят современное оборудование, слышат о реальных зарплатах и общаются с увлеченными профессионалами, их глаза загораются. А студенты могут сразу оценить, насколько их навыки востребованы на конкретном производстве», — отметил начальник отделения кадрового центра «Работа России» по городу Тюмени и Тюменскому муниципальному округу Антон Шевелев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.