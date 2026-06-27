Более 1600 учащихся Тюменской области стали участниками профтуров

Всего было организовано 77 познавательных экскурсий на ведущие предприятия региона. Ребята посетили предприятия агропромышленного сектора, учреждения здравоохранения и силовые ведомства, крупные производственные площадки и небольшие предприятия сферы услуг. В ходе профтуров подростки не только вживую знакомились с организацией рабочего процесса, но и узнавали об условиях труда, карьерных перспективах и о том, какие зарплаты их могут ждать в будущем.