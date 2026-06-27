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Число стобалльных работ на ЕГЭ в Ростове выросло за год

Три ростовских выпускника получили по 300 баллов на ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону подвели итоги первых семи экзаменов ЕГЭ — по русскому языку, математике, истории, литературе, химии, обществознанию и физике. Результаты оказались значительно выше прошлогодних. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин.

Всего 109 выпускников получили 100 баллов. Трое из них набрали максимальные 300 баллов по трем сдаваемым предметам. Общее количество стобалльных работ после семи экзаменов достигло 123.

Для сравнения: за весь прошлый год стобалльных результатов было 109.

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