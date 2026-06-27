Число стобалльных работ на ЕГЭ в Ростове выросло за год

В Ростове-на-Дону подвели итоги первых семи экзаменов ЕГЭ — по русскому языку, математике, истории, литературе, химии, обществознанию и физике. Результаты оказались значительно выше прошлогодних. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин.