День трёх святых. О чём молятся святым мученикам 30 июня 2026?

30 июня 2026 года православные христиане чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Однако в народном календаре эта дата известна не только духовным подвигом братьев, но и строгими приметами, связанными с летним солнцестоянием. Rostov.aif.ru вспоминает житие святых и рассказывает, почему в этот день категорически нельзя оставаться в одиночестве и пускать во двор чужую корову.