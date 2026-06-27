«Не можем заправиться»: жители Башкирии просят ввести лимиты на продажу бензина

Жители обратились к властям, сообщив, что люди сами создали панику, скупая топливо в бочки и канистры. Из-за этого, по их словам, на заправках выстраиваются очереди. Они убеждены, что введение лимита в 30 литров на один автомобиль поможет стабилизировать ситуацию и обеспечит наличие топлива на всех АЗС.