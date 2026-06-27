«Не можем заправиться»: жители Башкирии просят ввести лимиты на продажу бензина

Жители обратились к властям, сообщив, что люди сами создали панику, скупая топливо в бочки и канистры. Из-за этого, по их словам, на заправках выстраиваются очереди. Они убеждены, что введение лимита в 30 литров на один автомобиль поможет стабилизировать ситуацию и обеспечит наличие топлива на всех АЗС.
«Нормальный человек приехал залить в бак автомобиля 30 литров, а он не может, так как перед ним умник приехал с бочками и купил 600 литров бензина», — возмутился Андрей Захаров.
Ляйсан Иксанова сообщила в соцсетях, что ограничения на отпуск бензина следует ввести и в Стерлитамаке.
«Кто-то скупает весь бензин канистрами и кубами, а другим ничего не остается. Мы третий день не можем заправиться!» — сообщила она, призвав властей навести порядок.
Артем Рудской подчеркнул, что ситуация может перерасти в хаос, и требует принять срочные меры.
Между тем вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что рост спроса на топливо в стране вырос на 20−30% именно из-за ажиотажа. Дефицит топлива в стране наблюдается с начала июня. Более чем в 20 регионах страны ввели ограничения на продажу бензина на АЗС. В Башкирии таких ограничений пока не вводили.