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«Не можем заправиться»: жители Башкирии просят ввести лимиты на продажу бензина

Автомобилисты республики, включая жителей Уфы и Стерлитамака, уже несколько дней не могут заправиться из-за многочасовых очередей на АЗС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Жители обратились к властям, сообщив, что люди сами создали панику, скупая топливо в бочки и канистры. Из-за этого, по их словам, на заправках выстраиваются очереди. Они убеждены, что введение лимита в 30 литров на один автомобиль поможет стабилизировать ситуацию и обеспечит наличие топлива на всех АЗС.

«Нормальный человек приехал залить в бак автомобиля 30 литров, а он не может, так как перед ним умник приехал с бочками и купил 600 литров бензина», — возмутился Андрей Захаров.

Ляйсан Иксанова сообщила в соцсетях, что ограничения на отпуск бензина следует ввести и в Стерлитамаке.

«Кто-то скупает весь бензин канистрами и кубами, а другим ничего не остается. Мы третий день не можем заправиться!» — сообщила она, призвав властей навести порядок.

Артем Рудской подчеркнул, что ситуация может перерасти в хаос, и требует принять срочные меры.

Между тем вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что рост спроса на топливо в стране вырос на 20−30% именно из-за ажиотажа. Дефицит топлива в стране наблюдается с начала июня. Более чем в 20 регионах страны ввели ограничения на продажу бензина на АЗС. В Башкирии таких ограничений пока не вводили.

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