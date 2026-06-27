Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская телебашня засияет в честь Дня молодежи-2026

Вечером 27 июня на медиафасаде появятся праздничная надпись и символ фестиваля — Конь-Огонь.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 июня нижегородская телебашня получит праздничное оформление, посвященное Всероссийскому фестивалю «День молодежи-2026». Тематическую архитектурно-художественную подсветку включат в 21:30 в рамках совместного проекта Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра и регионального министерства молодежной политики, сообщили в пресс-службе РТРС.

На медиафасаде телебашни появится праздничная надпись «Мечта. Гордость. Единство — День молодёжи-2026», отражающая главную идею фестиваля. Кроме того, жители и гости города увидят Коня-Огоня — официальный символ праздника, который олицетворяет движение, путь, связь поколений, культур и традиций.

В Нижегородской области мероприятия Всероссийского фестиваля пройдут сразу в пяти муниципалитетах — Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. Для участников подготовят тематические площадки, где молодежные объединения и ведущие российские компании представят образовательные, карьерные и творческие проекты для детей и молодых людей. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».