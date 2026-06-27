Нижегородская телебашня засияет в честь Дня молодежи-2026

В Нижегородской области мероприятия Всероссийского фестиваля пройдут сразу в пяти муниципалитетах — Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. Для участников подготовят тематические площадки, где молодежные объединения и ведущие российские компании представят образовательные, карьерные и творческие проекты для детей и молодых людей. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».