На столичном портале «Наш город» внедрили ИИ для распознавания фото

«Нейросеть, которую специально разработали для решения городских задач, теперь работает и на портале “Наш город”. Она способна распознавать на фотографиях недочеты почти по 40 темам. При загрузке изображений система самостоятельно определяет тип объекта (дорожное покрытие, светофор, контейнерная площадка) и визуальные дефекты (трещины, повреждения или некачественное содержание). В результате ИИ предлагает пользователю короткий список наиболее подходящих тем для отправки сообщений», — отметил начальник управления городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Алексей Корников.