На столичном портале «Наш город» внедрили ИИ для распознавания фото

ИИ для определения темы сообщения по фотографии внедрили на портале «Наш город» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.
«Нейросеть, которую специально разработали для решения городских задач, теперь работает и на портале “Наш город”. Она способна распознавать на фотографиях недочеты почти по 40 темам. При загрузке изображений система самостоятельно определяет тип объекта (дорожное покрытие, светофор, контейнерная площадка) и визуальные дефекты (трещины, повреждения или некачественное содержание). В результате ИИ предлагает пользователю короткий список наиболее подходящих тем для отправки сообщений», — отметил начальник управления городского видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Алексей Корников.
При создании новой заявки пользователь сможет добавить до пяти фотографий, касающихся одной темы. Важно, чтобы недочет был хорошо виден на изображении. Нейросеть проанализирует фотографию и предложит категорию для создания заявки. Если искусственный интеллект не сможет самостоятельно подобрать тему, продолжить оформление заявки можно вручную.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.