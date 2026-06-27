В музее-заповеднике просят скорректировать схему платных парковок

Накануне очередного расширения карты платных парковок работники музея задумались и о горожанах, которые будут вынуждены искать свободный уголок в ближайших дворах, и о туристах, массово приезжающих в Волгоград весной и летом. Сотрудники одного из знаковых мест города предложили коллективно обсудить ситуацию с местами для остановки. К слову, подробнее о проблеме в музее пообещали рассказать уже после выработки какого-то конкретного решения.