Юрий Шалабаев поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днём молодёжи

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил горожан с Днём молодёжи, отметив значимую роль молодого поколения в развитии города.
По его словам, сегодня в Нижнем Новгороде проживают почти 324 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Именно они делают город современным, динамичным и по-настоящему живым.
Мэр подчеркнул, что городские власти стремятся поддерживать инициативы молодежи и помогать в реализации идей. Для этого действуют грантовые конкурсы «Молодой Нижний», «Открытый Нижний» и «Свети», предусмотрены именные стипендии. В городе работают молодежные пространства и новые соседские центры, регулярно проводятся форумы, ярмарки и фестивали.
Юрий Шалабаев выразил уверенность, что именно молодёжь является будущим Нижнего Новгорода, и пожелал юным нижегородцам не терять внутренний огонь, смело экспериментировать и добиваться поставленных целей.
«Мы слышим ваши идеи и всегда готовы поддержать», — отметил мэр, поздравляя жителей города с праздником.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, какие мероприятия запланированы на «День молодежи-2026» в Нижегородской области.