Госэкспертиза согласовала проект реконструкции богородской трассы

Проект реконструкции богородской трассы получил положительное заключение государственной экспертизы 26 июня. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.
Речь идет об участке от деревни Сартаково до поселка Новинки. Напомним, что ремонт богородской трассы и ее расширение до четырех полос пройдет в три этапа. Последний был согласован в прошедшую пятницу. Ранее эксперты утвердили работы на участках от Окского до Сартакова и от Доскина до Богородска.
Ранее мы писали, что метромост отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ведется поиск подрядчика.