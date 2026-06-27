Госэкспертиза согласовала проект реконструкции богородской трассы

Речь идет об участке от деревни Сартаково до поселка Новинки. Напомним, что ремонт богородской трассы и ее расширение до четырех полос пройдет в три этапа. Последний был согласован в прошедшую пятницу. Ранее эксперты утвердили работы на участках от Окского до Сартакова и от Доскина до Богородска.