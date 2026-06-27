Дочь главы Перми сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал сайту perm.aif.ru, что его дочь сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов.
Глава города Эдуард Соснин в своей соцсети сообщил, что в Перми 56 выпускников школ сдали ЕГЭ на 100 баллов, включая трёх мультистобалльников. Один из них — ученик пермской школы № 146 с углубленным изучением математики, физики и информатики Тимофей Попов. Он получил максимальные оценки по русскому языку и физике.
«Моя формула успеха — это упорный труд, подготовка от учителей, решение олимпиадных заданий, желание поступить в хороший вуз и немного удачи», — поделился Тимофей Попов.
Он добавил, что за несколько месяцев до экзаменов нужно сосредоточься только на подготовке и повторении тем. А на самом экзамене — побороть волнение и невнимательность.
В паблике в соцсети школы № 146 сообщается, что на 100 баллов сдали ЕГЭ ещё два ученика образовательного учреждения. Роман Малых — физику, Матвей Громыко — русский язык.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о Ларисе Бисеровой, выпускнице Большесосновской школы. Она набрала по 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и химии.