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Глава Минпросвещения назвал главную задачу системы образования

Кравцов: задачей образования является обеспечение молодежи основой для роста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Главная задача системы образования сегодня заключается в том, чтобы дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По поручению президента РФ Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.

«Главная задача системы образования сегодня — дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр подчеркнул, что большие возможности для развития молодых людей открывает национальный проект «Молодежь и дети», благодаря которому по всей стране создаются условия для самореализации в самых разных областях — в науке, творчестве и спорте.

«Желаю вам ярких побед, новых проектов, движения только вперед и всегда помнить о силе единства! Пусть стремление к знаниям и добрым делам всегда будет вашим надежным ориентиром», — отметил Кравцов.