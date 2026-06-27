Глава Минпросвещения назвал главную задачу системы образования

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Главная задача системы образования сегодня заключается в том, чтобы дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.