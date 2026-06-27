Глава Минпросвещения назвал главную задачу системы образования

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Главная задача системы образования сегодня заключается в том, чтобы дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По поручению президента РФ Владимира Путина в последнюю субботу июня в России отмечается День молодежи.
«Главная задача системы образования сегодня — дать молодежи прочную основу для роста и полной самореализации, создать среду, в которой каждый сможет раскрыть свои способности», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр подчеркнул, что большие возможности для развития молодых людей открывает национальный проект «Молодежь и дети», благодаря которому по всей стране создаются условия для самореализации в самых разных областях — в науке, творчестве и спорте.
«Желаю вам ярких побед, новых проектов, движения только вперед и всегда помнить о силе единства! Пусть стремление к знаниям и добрым делам всегда будет вашим надежным ориентиром», — отметил Кравцов.