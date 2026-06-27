Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 23 школьника получили аттестаты в центре реабилитации

В центре педагогической реабилитации прошла торжественная церемония.

В Хабаровском краевом центре педагогической реабилитации состоялось вручение аттестатов об основном общем образовании 23 девятиклассникам.

Также выпускникам и педагогам были вручены стипендии Хабаровской епархии «Доброе сердце» и регионального отделения Российского детского фонда — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поздравить ребят и педагогов пришли вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, министр образования и науки региона Алексей Мокрушин, депутат Госдумы Максим Иванов, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и другие приглашённые гости.

Отдельно отмечена работа педагогов учреждения: нескольким сотрудникам вручили награды за вклад в образование и воспитание. Выпускники подготовили для гостей творческие номера — театрализованные постановки и песни.

Директор центра Александр Петрынин рассказал, что в мае ребята побывали в образовательной поездке по знаковым местам России — от монастырей до музеев космонавтики и Третьяковской галереи. Поездка была организована при поддержке губернатора края Дмитрия Демешина.

Хабаровский краевой центр педагогической реабилитации работает с 1992 года и специализируется на коррекционном образовании и индивидуальной поддержке учащихся.