В Хабаровском крае 23 школьника получили аттестаты в центре реабилитации

В Хабаровском краевом центре педагогической реабилитации состоялось вручение аттестатов об основном общем образовании 23 девятиклассникам.
Также выпускникам и педагогам были вручены стипендии Хабаровской епархии «Доброе сердце» и регионального отделения Российского детского фонда — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поздравить ребят и педагогов пришли вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, министр образования и науки региона Алексей Мокрушин, депутат Госдумы Максим Иванов, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и другие приглашённые гости.
Отдельно отмечена работа педагогов учреждения: нескольким сотрудникам вручили награды за вклад в образование и воспитание. Выпускники подготовили для гостей творческие номера — театрализованные постановки и песни.
Директор центра Александр Петрынин рассказал, что в мае ребята побывали в образовательной поездке по знаковым местам России — от монастырей до музеев космонавтики и Третьяковской галереи. Поездка была организована при поддержке губернатора края Дмитрия Демешина.
Хабаровский краевой центр педагогической реабилитации работает с 1992 года и специализируется на коррекционном образовании и индивидуальной поддержке учащихся.