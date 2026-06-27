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В Уфимском районе запустили беспилотник для поисков пропавшей женщины

Она ушла из дома и не вернулась.

Источник: МЧС Башкирии

В Уфимском районе спасатели ведут поиски пропавшей женщины с привлечением беспилотной авиации, сообщает МЧС Башкирии.

Известно, что 45-летняя жительница деревни Дорогино вышла из дома и не вернулась.

Была одета в домашнюю одежду: тёмно-бордовую футболку, голубые «кроксы», также носит очки.

К поискам привлечены силы и средства Кирилловского сельсовета, полиция.

«В настоящее время поиски продолжаются. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просим звонить по номеру 112», — говорится в сообщении МЧС.

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