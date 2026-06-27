В Сергиевом Посаде заработал паспортный стол туриста «Золотого кольца»

Паспортный стол туриста «Золотого кольца» открылся в городе Сергиев Посад Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщила глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
Для Сергиева Посада был изготовлен особенный паспорт — с названием города и логотипом в виде матрешки. Документ действует 10 лет. Держатели паспорта могут получать скидки на экскурсии, мастер-классы и проживание в отелях, присоединившихся к программе.
Первый паспорт был оформлен на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. Паспортные столы «Золотого кольца» также работают в Ярославле и Владимире.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.