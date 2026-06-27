В столице прошла акция по профилактике зависимостей

«День открытых дверей мы организовали совместно с Национальным центром общественного здравоохранения. В программу мероприятия входит консультативный приём специалистов в области психического здоровья. Все желающие имеют возможность пройти консультации у детского психиатра, психолога, психиатра-нарколога. Также проводятся информационно-разъяснительные лекции и беседы по вопросам профилактики зависимостей, раздача буклетов и памяток по здоровому образу жизни. Кроме того, организована интерактивная викторина с раздачей призов», — рассказала Фардана Халикова.