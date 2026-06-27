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В столице прошла акция по профилактике зависимостей

В Городском центре психического здоровья Астаны прошел День открытых дверей, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Источник: Деловой Казахстан

Акция была организована совместно с Национальным центром общественного здравоохранения и направлена на повышение информированности жителей о профилактике зависимостей и доступной помощи, передает DKNews.kz.

Главной задачей мероприятия стало привлечение внимания к вопросам психического здоровья и здорового образа жизни.

Жители смогли бесплатно получить консультации специалистов.

В рамках акции все желающие могли обратиться за консультацией к профильным специалистам.

Для посетителей были организованы:

прием детского психиатра; консультации психолога; прием психиатра-нарколога; информационно-разъяснительные лекции; беседы о профилактике зависимостей; раздача памяток и буклетов о здоровом образе жизни.

Также для участников подготовили интерактивную викторину с памятными призами.

Врачи рассказали о профилактике зависимостей.

Как отметила заведующая амбулаторно-поликлинической службой Городского центра психического здоровья Фардана Халикова, подобные акции помогают сделать профессиональную помощь более доступной для населения.

«День открытых дверей мы организовали совместно с Национальным центром общественного здравоохранения. В программу мероприятия входит консультативный приём специалистов в области психического здоровья. Все желающие имеют возможность пройти консультации у детского психиатра, психолога, психиатра-нарколога. Также проводятся информационно-разъяснительные лекции и беседы по вопросам профилактики зависимостей, раздача буклетов и памяток по здоровому образу жизни. Кроме того, организована интерактивная викторина с раздачей призов», — рассказала Фардана Халикова.

Почему это важно.

Профилактика зависимостей остается одним из ключевых направлений общественного здравоохранения. Подобные акции помогают повысить осведомленность населения о рисках употребления психоактивных веществ, вовремя обратиться за квалифицированной помощью и сформировать ответственное отношение к собственному здоровью.