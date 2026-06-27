За сутки в Красноярском крае потушили 18 лесных пожаров

Как сообщили в пресс-службе Лесопожарного центра, в работе по ликвидации возгораний на севере региона задействованы 2 176 человек и 60 единиц техники. По данным ведомства, причинами пожаров стали грозы. В тушении кромок, помимо экспертов авиационного и наземного подразделений регионального Лесопожарного центра, участвуют межрегиональные подразделения федеральной Авиалесоохраны. К работам привлечены команды из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, а также республик Коми, Хакасия, Якутия и Карелия. Кроме того, арендаторы оказывают содействие в ликвидации огня. В связи с погодными условиями для передислокации подразделений и патрулирования местности привлечено порядка 30 единиц авиатехники, включая вертолеты Авиалесоохраны и МЧС России, оснащенные водосливными устройствами. При появлении облачности, пригодной для проведения работ по вызову искусственных осадков, применяется самолет-зондировщик Ан-26. Для отслеживания обстановки и контроля кромок действующих возгораний используются БПЛА.