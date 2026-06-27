Фестиваль электротранспорта стартовал в столице

«Электродвижение довольно серьезно сформировалось в Москве. Столица сегодня даже уже опережает крупнейшие города Европы в этом направлении. И прежде всего это связано с экологичностью транспорта. Здесь посмотрим динамику: с 2015 года количество электротранспорта, благодаря тому, что устанавливаются зарядные станции в Москве, увеличилось практически уже в 150 раз. Это огромная цифра и очень хорошая динамика. И это говорит о том, что люди все чаще и чаще набирают современный экологичный электротранспорт для того, чтобы добираться в Москве», — сказала на мероприятии советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.