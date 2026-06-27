Фестиваль электротранспорта стартовал в столице

«Электродвижение довольно серьезно сформировалось в Москве. Столица сегодня даже уже опережает крупнейшие города Европы в этом направлении. И прежде всего это связано с экологичностью транспорта. Здесь посмотрим динамику: с 2015 года количество электротранспорта, благодаря тому, что устанавливаются зарядные станции в Москве, увеличилось практически уже в 150 раз. Это огромная цифра и очень хорошая динамика. И это говорит о том, что люди все чаще и чаще набирают современный экологичный электротранспорт для того, чтобы добираться в Москве», — сказала на мероприятии советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова.
На фестивале зрителей ждет развлекательная программа с мастер-классами для детей и взрослых, розыгрышем главных призов, выступлением артистов, интерактивными площадками от партнеров и бесплатной полевой кухней. Фестивальный городок работает с 11:00 до 17:30. Участники собираются на ул. Зубовская и Большая Пироговская. Активности фестиваля организованы на проезде Девичьего поля. В рамках фестиваля также состоится парад электротранспорта.
Второй Фестиваль электротранспорта проходит в Москве в поддержку экологичного транспорта. В этом году мероприятие приурочено к Году единства народов России и проходит в рамках проекта «Лето в Москве».