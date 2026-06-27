Воронежский министр здравоохранения почтил память жертв ракетной атаки на город

Напомним, теракт ВСУ совершили в полдень 22 июня. В результате удара по промышленному предприятию погибли шесть его сотрудников — пятеро женщин и один мужчина. Еще 68 человек получили ранения. В больницах проходит лечение 21 из них. О состоянии троих наиболее тяжелых пациентов рассказали врачи.