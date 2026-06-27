Следком расследует обстоятельства ракетного удара по Волгограду

Следственный комитет России расследует преступления ВСУ в отношении жителей Волгоградской области. Как сообщает 27 июня 2026 года Информационный центр СКР, следователи установят обстоятельства воздушной атаки и лиц, причастных к преступлению. По итогам проверки действиям всех, кто виновен в ранениях 10 жителей региона, дадут правовую оценку.