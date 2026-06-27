Авторизации определили штрафы

"Скорее всего, пользователи российских сервисов не потеряют доступ окончательно, даже если изначально регистрировались через иностранную почту. Как правило, остаются альтернативные способы входа — по номеру телефона, через Госуслуги, по СНИЛС и другим идентификаторам. Однако определенные риски здесь есть. Если будет скомпрометирован крупный почтовый сервис, это может повлиять на доступ к связанным аккаунтам и данным пользователей. Что касается затрат на переход к новым моделям идентификации, то для компаний они, вероятно, будут минимальными. Большинство российских сервисов уже давно привязали учетные записи пользователей к номеру телефона и могут идентифицировать их через мобильных операторов. Поэтому в техническом плане речь зачастую идет лишь о запрете авторизации через иностранные почтовые домены и настройке соответствующих ограничений. Основные сложности возникнут не у бизнеса, а у пользователей. Клиентоориентированные сервисы, скорее всего, заранее предупредят о необходимости изменить способ входа.