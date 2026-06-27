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Только в семи районах Беларуси можно без ограничений ходить в лес

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Запреты на посещение лесов введены в трех районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Источник: Sputnik.by

На фоне жаркой погоды в Беларуси введены ограничения на посещение лесов практически на всей территории страны.

Без каких-либо ограничений попасть в лес можно только в семи районах Витебской области — Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Миорском, Полоцком и Шарковщинском.

Полный запрет на посещение лесных массивов действует в трех районах Брестской области — Брестском, Жабинковском и Кобринском.

Все остальные районы «желтые» — там действуют ограничения.

В Минлесхозе уже неоднократно отмечали, что такие меры принимаются при третьем классе пожарной опасности, чтобы снизить риск возникновения природных пожаров.

При этом пешие прогулки, а также сбор грибов и ягод остаются разрешенными. Вместе с тем запрещается въезд на территорию лесного фонда на автомобилях, а также разведение костров и использование мангалов.

Полный запрет на посещение лесов устанавливается при высокой степени пожарной опасности, в этих случаях вход в лес категорически запрещен даже пешком.

По прогнозам синоптиков, в субботу сохранится жаркая погода: воздух прогреется до +23…+35°C. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Пожароопасная обстановка может быстро меняться в зависимости от погодных условий, поэтому перед поездкой в лес рекомендуется проверять актуальную информацию на сайте Минлесхоза.