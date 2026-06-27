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В Волгограде 6-летний мальчик попал под колеса машины

Шестилетнего мальчика на самокате сбила во дворе автомобилистка за рулем иномарки.

Шестилетнего мальчика на самокате сбила во дворе автомобилистка за рулем иномарки.

Авария во дворе по улице Чебышева Советского района Волгограда произошла накануне днем. Женщина за рулем китайского Chery поворачивала налево, когда на ее пути оказался шестилетний ребенок.

— Мальчик ехал по двору на самокате. Пострадавшего в аварии ребенка увезли в больницу, -прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД.

О состоянии оказавшегося под колесами волгоградца корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе Облздрава.

Фото Павла Мирошкина.