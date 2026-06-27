В Беларуси у дорог появились говорящие столбики — вот для чего

В центре Витебска на пешеходном переходе заработали говорящие столбики, сообщают «Витебские Вести».
Новые элементы дорожной сети появились в областном городе на пешеходном переходе при пересечении улиц Калинина и Замковая.
— Главная цель интеллектуальных предупреждающих столбиков — повышение безопасности пешеходов при пересечении проезжей части, — прокомментировала официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.
«Говорящие» столбики предупреждают пешеходов о том, что нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора. Для этого они оборудованы голосовыми экранами-индикаторами.
А здесь мы рассказали, что происходит на подъезде к Беловежской пуще, где недавно открыли музыкальную дорогу.
Ранее мы писали, что произошло на трассе М-1, где пошел пар из скульптуры зубра. Кстати, уже власти анонсировали еще несколько изменений, связанных со скульптурой зубра на М-1.
Тем временем минчанин получил штраф 2250 из-за незакрытой двери в туалете кафе.