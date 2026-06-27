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В Беларуси у дорог появились говорящие столбики — вот для чего

Говорящие столбики появились у дороги в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В центре Витебска на пешеходном переходе заработали говорящие столбики, сообщают «Витебские Вести».

Новые элементы дорожной сети появились в областном городе на пешеходном переходе при пересечении улиц Калинина и Замковая.

— Главная цель интеллектуальных предупреждающих столбиков — повышение безопасности пешеходов при пересечении проезжей части, — прокомментировала официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Надежда Касперович.

«Говорящие» столбики предупреждают пешеходов о том, что нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора. Для этого они оборудованы голосовыми экранами-индикаторами.

А здесь мы рассказали, что происходит на подъезде к Беловежской пуще, где недавно открыли музыкальную дорогу.

Ранее мы писали, что произошло на трассе М-1, где пошел пар из скульптуры зубра. Кстати, уже власти анонсировали еще несколько изменений, связанных со скульптурой зубра на М-1.

Тем временем минчанин получил штраф 2250 из-за незакрытой двери в туалете кафе.