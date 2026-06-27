В Тюменской области проверили качество обработки лесов от вредителей

Качество обработки лесов от вредителей проверили в Абатском округе Тюменской области. Такая работа ведется по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
В мае 11,3 тыс. га обработали от непарного шелкопряда биологическим препаратом. В начале июня специалисты оценили качество выполненной обработки в ходе контрольного обследования. Они установили, что эффективность проведенных мероприятий составила свыше 83%. По оценке экспертов, это позволяет рассчитывать на затухание очага вредителя на обработанной территории.
При этом наблюдение за состоянием лесов продолжается. Уже осенью лесопатологи вновь проведут обследование участка, чтобы оценить дальнейшую динамику численности непарного шелкопряда. Кроме того, специалисты центра защиты леса ведут наблюдения за очагами вредителя в разных районах региона и на основании полученных данных планируют дальнейшие защитные мероприятия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.