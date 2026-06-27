Платный проезд могут ввести на Восточном обходе Нижнего Новгорода

Решение о взимании платы с водителей за проезд по Восточному обходу Нижнего Новгорода примут за два месяца до завершения всех работ. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУАД.
Вопрос платного проезда по первой очереди обсудят представители нижегородского правительства.
Ранее стало известно, что госэкспертиза утвердила три этапа строительства Восточного обхода. Положительное заключение выдали в мае. Эксперты согласовали 3, 4 и 5 этапы работ. Кроме того, они одобрили реконструкцию участка дороги от Казанского до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).
Сейчас специалисты работают над первой очередью, которая включает восемь этапов.