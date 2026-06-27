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В Железнодорожном завершили консервацию старинной кирхи Гердауэна

Официальное открытие объекта состоится в субботу, 27 июня.

В Железнодорожном завершили консервацию старинной кирхи Гердауэна. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила арендатор объекта Маргарита Пырко.

«Если вкратце — работы завершены. Официальное открытие кирхи состоится в субботу, 27 июня. Объект будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00», — сообщила арендатор.

В кирхе откроют первую выставку со старинными иконами XVIII-XIX веков. Посетители смогут ознакомиться со 130 экспонатами.

«В кирхе появился электронный орган. Периодически там будет играть музыка. Сейчас кирха становится культурным центром, площадкой музейной и концертной, на которой будут происходить абсолютно различные события», — отметила Маргарита Пырко.

Работы по консервации кирхи проводило ООО «Мироздание». Подрядчик приступил к работам в августе. В конце 2023 года специалисты рекомендовали усилить фундамент и заделать трещины здания. Кроме того, было необходимо заменить сломанные балки и обустроить временную фальцевую кровлю, переложить черепицу над башней и частично восстановить восточный фронтон. Фасад очистили от загрязнений и биопоражений.

Кирху построили в 1345 году. С тех пор здание несколько раз получало серьёзные повреждения. Восстановили кирху в 1920-е. На юго-западном фасаде сохранилась пятиярусная башня, старинное здание украшают портал, узкие оконные проёмы и массивные контрфорсы. В 1992—1998 годы в башне установили металлическую винтовую лестницу и обустроили смотровую площадку. В 2007 году кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

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