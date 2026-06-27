В Железнодорожном завершили консервацию старинной кирхи Гердауэна

Кирху построили в 1345 году. С тех пор здание несколько раз получало серьёзные повреждения. Восстановили кирху в 1920-е. На юго-западном фасаде сохранилась пятиярусная башня, старинное здание украшают портал, узкие оконные проёмы и массивные контрфорсы. В 1992—1998 годы в башне установили металлическую винтовую лестницу и обустроили смотровую площадку. В 2007 году кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.