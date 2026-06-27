Экспертиза одобрила проект строительства бизнес-парка «Рубин» под Храброво

Проект строительства бизнес-парка «Рубин» на территории индустриального парка «Храброво» получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.
Положительное заключение было выдано 25 июня. Государственную экспертизу проектной документации проводило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию подготовило калининградское ООО «ЭкспертПроектРеставрация». Застройщиком выступает ООО «Калининград39».
Бизнес-парк будет располагаться на участке с кадастровым номером 39:05:051215:443, предназначенном под производственную деятельность. Его уточненная площадь составляет 77 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 16,1 млн руб.
В марте 2026 года государственную экспертизу также прошел проект строительства автомобильной дороги к будущему бизнес-парку.
В октябре 2025 года портал «Rugrad» сообщал, что общий объем инвестиций в проект бизнес-парка оценивается в 631,3 млн руб. Порядка 350 млн руб. регион получит на «Рубин» в качестве федеральной поддержки. Из областного бюджета на бизнес-парк выделят 87,5 млн руб. Еще около 200 млн руб. вложит частный инвестор и инициатор проекта — компания «Калининград39», которая также является управляющей компанией нового бизнес-парка.
Власти рассчитывали, что весь объем инвестиций будет освоен в период с 2026 по 2027 год. Средства планировалось потратить на подключение к сетям, строительство дороги и на строительство производственно-административного центра, в котором будут размещаться резиденты «Рубина». Присоединение площадки к сетям запланировано на 2027 год. К 2030 году планируется, что резидентами парка станут 12 компаний МСП. В министерстве экономического развития, промышленности и торговли рассчитывают, что реализация данного проекта приведет к росту бюджетных доходов.