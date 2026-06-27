Что делать, если давление зашкаливает — совет врача

Если давление никогда вас не беспокоило, а однажды тонометр показал 140 на 90 — это еще не повод ставить себе диагноз. Чтобы присвоить статус гипертоника, нужно как минимум в течение недели, а лучше десяти дней вести дневник давления. А уже потом с результатами обратиться к врачу, который должен назначить ряд исследований. Когда можно обойтись переменами в образе жизни и народными средствами, а в каких случаях без таблеток уже не обойтись, разбирался vlg.aif.ru.