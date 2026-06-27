В Челябинской области заработала роботизированная ферма

Всего четыре робота обслуживают 226 голов дойного стада. Средний надой — 29 литров на корову, а некоторые выдают по 52 литра. В сутки предприятие получает 6 тонн молока. Для нормального функционирования фермы достаточно трех человек в смену. Как правило, это оператор, скотник и дояр. Ветслужба приезжает ежедневно по вечерам для осеменения и лечения.