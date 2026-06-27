В Челябинской области заработала роботизированная ферма

Первая в регионе роботизированная ферма начала работать в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Каждая корова носит электронный ошейник, который отслеживает этапы пищеварения, температуру и активность. Во время дойки робот проверяет электропроводность молока в каждой доле вымени, температуру и цвет. Если обнаруживается кровь, то такое молоко автоматически отделяется и никогда не попадет на полки магазинов.
Всего четыре робота обслуживают 226 голов дойного стада. Средний надой — 29 литров на корову, а некоторые выдают по 52 литра. В сутки предприятие получает 6 тонн молока. Для нормального функционирования фермы достаточно трех человек в смену. Как правило, это оператор, скотник и дояр. Ветслужба приезжает ежедневно по вечерам для осеменения и лечения.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.