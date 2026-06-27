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Второй в Пермском крае пляж получил одобрение Роспотребнадзора

Купаться на пляже разрешается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Пляж «Верде» может использоваться для купания людей в открытой воде, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее одобрение Роспотребнадзора получил пляж санатория в Демидково.

«Использование водного объекта для купаний и спортивных мероприятий возможно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения», — уточнили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что при купании в открытых водоёмах нельзя допускать попадания воды в рот, так как это прямой путь заражения. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Напомним, в Перми прокуратура добилась установки запрещающих знаков на реке Мулянке. Ранее сайт perm.aif.ru опубликовал подборку пермских пляжей с описанием и фото.

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