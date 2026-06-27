Второй в Пермском крае пляж получил одобрение Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что при купании в открытых водоёмах нельзя допускать попадания воды в рот, так как это прямой путь заражения. На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.